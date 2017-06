Qui est Philippe Close, le nouveau bourgmestre de la Ville de Bruxelles ?

A 46 ans, Philippe Close endossera le costume de bourgmestre de la Ville de Bruxelles dès le mois de juillet. Namurois de naissance et juriste de formation, qui est Philippe Close ? Quelles sont ses passions ?

Si son parcours politique a été décortiqué dans les médias ces derniers jours, il s’est livré plus personnellement à notre équipe. Marié à une américaine et père de deux enfants, Philippe Close a longtemps pratiqué le rugby, un sport qui laisse des traces physiques mais aussi des valeurs : la « pugnacité » et la « solidarité« . Comme dans une mêlée, Philippe Close a besoin d’une équipe soudée pour avancer et créer une société plus solidaire.

Reportage : Diane Warland et Quentin Rossels