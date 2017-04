A 18h, une heure avant la fermeture du scrutin, les français de Bruxelles se pressaient encore vers le bureau de vote le plus important du pays, au Heysel. On estimait le nombre de votants à 40 000 dans la capitale. La communauté française représente la plus grande communauté étrangère à Bruxelles, qui regroupe 62 000 français.

Du retard est à prévoir pour les résultats, au Heysel, on cherche encore des volontaires supplémentaires pour dépouiller les votes.

EN DUPLEX : Laura Duclerc