Plusieurs dizaines de jeunes rassemblés à l’occasion de Play4Peace à Tour & Taxis

Plusieurs dizaines de jeunes se réunissent samedi et dimanche à Tour & Taxis à l’occasion de la troisième édition de Play4Peace, un évènement qui vise à promouvoir l’intégration sociale par le sport. Jeunes et moins jeunes, de toutes origines et de tous milieux sociaux, sont ainsi invités à faire connaissance via la pratique d’une trentaine de sports. Des sportifs comme les hockeyeurs Tom et Jill Boon, le Diable Rouge Christian Benteke et le champion du monde et d’Europe de taekwondo Jauoud Achab offriront des initiations à leur discipline.

Une édition qui a pour thème la diversité

Les précédentes éditions ont rassemblé près de 2.500 sportifs au Stade Roi Baudouin et au centre Adeps. Pour cette nouvelle édition 2017, une centaine de clubs de sport, associations et maisons de jeunes se sont inscrits à l’évènement. « Cette édition est organisée sous les auspices de l’Unesco et a pour thème la diversité », explique le porte-parole de Play4Peace, Emmanuel Mossay. « Beaucoup de gens estiment que les messages du ‘vivre ensemble’ et ‘faire ensemble’ sont primordiaux, sans pour autant les mettre en pratique. Nous tentons de rendre ces idéaux réels avec nos équipes composées de personnes d’âges différents, d’origines, d’orientations sexuelles et d’origines sociales diverses. » L’évènement bénéficie du soutien de la secrétaire d’Etat bruxelloise, en charge des Infrastructures sportives communales, Fadila Laanan, du ministre des Sports en Fédération Wallonie-Bruxelles, Rachid Madrane, et de la secrétaire d’Etat bruxelloise pour l’Egalité des chances, Bianca Debaets. « C’est un projet fantastique », indique M. Madrane. « Le sport est quelque chose d’universel et de fédérateur. Le sport inculque le respect des règles, le travail d’équipe. Autant de leçons de vie. »

