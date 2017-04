Le Front Commun des Taxis bruxellois s’est réuni ce mardi après-midi pour discuter du plan taxi que le Ministre bruxellois de la Mobilité, Pascal Smet, compte leur soumettre demain. Les employeurs et les employés du secteur des taxis se posent beaucoup de questions quant à l’initiative du Ministre. Tant la manière de procéder que le contenu du plan laissent à penser pour les taxis que Pascal Smet se plie aux exigences d’Uber et veut libéraliser le secteur à toute vitesse. Ce serait non seulement néfaste pour les chauffeurs de taxis, qui risquent de voir leur métier devenir encore plus précaire, mais également pour les clients expliquent le secteur. Une situation impossible pour les chauffeurs de taxis qui ont déjà perdu 20% à 30% de leur pouvoir d’achat au cours des deux dernières années.

Le secteur des taxis bruxellois reproche au Ministre un virage à 180 degrés par rapport au plan annoncé il y a 2 ans. Le plan initial annonçait vouloir mieux distinguer « la location de voiture avec chauffeur, appelées limousines », des taxis. Aujourd’hui, le plan de Pascal Smet voudrait annuler cette distinction. Le Ministre voudrait également libéraliser les prix, ce qui ne plaît pas aux taximan.

Enfin, le secteur se pose aussi des questions quant à l’attribution des licences. Des licences qui seraient octroyées aux chauffeurs, tout en limitant le nombre de voitures.