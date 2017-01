Plaisirs d’hiver : 2,5 millions de visiteurs

Entre le 25 novembre et le 2 janvier, près de 2,5 millions de personnes se sont rendues dans le centre de Bruxelles pour profiter des Plaisirs d’hiver. Selon les organisateurs, 65% de ces visiteurs étaient belges.Un comptage précis réalisé à partir des datas téléphoniques. Les organisateurs ont utilisé une application particulière, de plus en plus utilisée pour les grands événements, pour calculer non seulement la fréquentation mais aussi obtenir une identification plus précise de l’origine des visiteurs. Interview de l’organisateur de Plaisirs d’hiver.