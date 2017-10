Parc Maximilien: pour Jambon, il n’y avait pas de quota à atteindre lors des arrestations de migrants

Il n’y avait absolument pas d’objectifs chiffrés à atteindre dans l’arrestation des migrants au parc Maximilien le mois dernier.

Que du contraire: il y a des capacités maximales dans les centres fermés dont il faut tenir compte lors des opérations, a indiqué samedi le porte parole du ministre de l’Intérieur Jan Jambon, Olivier Van Raemdonck. Cette déclaration fait suite aux informations divulguées vendredi selon lesquelles des rapports administratifs relatifs à des réunions impliquant notamment l’Office des étrangers, les SPF Intérieur (police fédérale) et Justice, et la zone de police Bruxelles-Ixelles font état d’objectifs chiffrés de migrants à arrêter au parc Maximilien.

« Cela n’a pas de sens d’arrêter plus de personnes que ce que la capacité dans les centres fermés ne le permet« , souligne le porte-parole. « Les capacités des centres fermés ont été systématiquement étendues sous ce gouvernement mais, à un moment donné, il n’y a bien sûr qu’un certain nombre de cellules libres. Il n’est pas question de quota. » « On a toujours travaillé de cette manière sous les gouvernements précédents« , ajoute encore Olivier Van Raemdonck.

Par ailleurs, le groupe PS à la Chambre demande une réunion d’urgence des commissions de la Justice et de l’Intérieur à la suite de ces informations. Pour la députée Julie Fernandez, « les ministres Jambon et Francken ne semblent pas avoir dit la vérité au parlement« .

avec Belga