Nouvelle étape franchie pour le projet Néo

La Région de Bruxelles-Capitale vient d’approuver la nouvelle version du Plan Régional d’Affectation du sol adaptée aux remarques formulées par le Conseil d’Etat dont l’arrêt sur la mouture précédente avait marqué un coup d’arrêt pour le projet Neo de réaménagement complet du plateau du Heysel.

Pour l’échevin de la Ville de Bruxelles Philippe Close, cheville ouvrière du projet, celui-ci constitue « un socle solide pour la poursuite de la mise en œuvre du projet NEO », quelques jours après l’accord sur l’intégration de Mini-Europe, en version modernisée, dans le futur pôle de loisirs de ce projet.

Selon l’échevin, le réaménagement du plateau du Heysel entrera en effet prochainement dans la phase concrète avec le dépôt des demandes de permis d’urbanisme, . « C’est une bonne nouvelle, qui marque également une étape importante pour le projet. Je rappelle que NEO, c’est un projet de réurbanisation capital qui répond au développement démographique et économique de Bruxelles et qui vise également le bien-être des Bruxellois », a commenté M. Close.

NEO prévoit la métamorphose du plateau du Heysel en quartier de logement, de commerces, d’exposition, de congrès et de loisirs. Le contrat NEO I signé avec le consortium UNIBAIL-RODAMCO-BESIX-BPI, baptisé Europea, prévoit la construction, entre autres d’un centre commercial, de 590 logements, de nouveaux espaces verts, de loisirs et de sports. Le démarrage des travaux est prévu en 2019. NEO II, dont le dialogue compétitif devrait être attribué dans un an, prévoit la construction d’un centre de congrès et d’un hôtel.

Selon Philippe Close, le projet générera 3.000 emplois en Région bruxelloise. Dès 2021, le centre commercial, le centre de congrès et la réalisation de plusieurs infrastructures de loisirs, sportives et d’espaces verts ainsi qu’une part significative de logements devraient permettre au nouveau quartier de prendre vie.

(Belga)