Militaires agressés à Bruxelles : le rappel des faits

Vendredi à 20h22, un individu, s’est précipité dans le dos de trois militaires en service, sur le boulevard Emile Jacqmain, et les a frappés avec un couteau. Un des militaires a ouvert le feu.

L’assaillant a crié « Allahou akbar » (Dieu est le plus grand, en arabe). L’homme, d’origine somalienne est de nationalité belge. Il a été touché à deux reprises et est décédé peu après, à l’hôpital, des suites de ses blessures. L’homme était en possession d’une arme à feu factice et de deux corans. Deux militaires ont été légèrement blessés.

– Retour sur les faits avec Yolaine de Kerckove