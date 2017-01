Ce matin, d’importants retards étaient signalés sur les lignes de métro 2 et 6. La cause : un rail cassé entre les stations Roger et Botanique. Les métros sont autorités à rouler au pas, sans remettre en cause la sécurité des passagers précise la STIB. Les travaux de réparations sont prévus cette nuit. Des perturbations sont donc encore à prévoir pour le reste de la journée.