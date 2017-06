La Porsche 919 Hybrid de l’Allemand Timo Bernhard et des Néo-Zélandais Brendon Hartley et Earl Bamber a remporté dimanche la 85e édition des 24 Heures du Mans au terme d’une course qui n’a cessé de rebondir lors des deux tours d’horloge. Ce n’est d’ailleurs qu’ … lire plus

Belga