Manifestation du secteur des arts de la scène suite à la diminution de budget

La diminution de 1% du budget consacré aux Arts de la scène est mal reçu par la scène belge. Ce lundi, Quelques 150 professionnels ont manifesté devant le siège du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles dénonçant une précarisation des métiers des arts de la scène.

Une revendication également soutenue par les musiciens. « Les théâtres ont perdus à cause de la non-indexation depuis 2008 à peu près 15% de leurs subsides et la seule façon pour eux de s’en sortir c’est de délimiter le nombre d’acteurs et de spectacles. Une mesure qui nous pénalise directement » témoigne Claude Semal, membre de l’association FACIR, la Fédération des Auteurs Compositeurs Interprètes Réunis.

La ministre de la culture, qui recevait une délégation de professionnels du secteur à ce moment même a tenue à rencontrer les manifestants. « Je m’engage à me battre pour essayer d’indexer les théâtres conventionnés dès 2017 » a-t-elle confié à BX1, à défaut de s’engager sur l’abrogation de la retenue de 1% et la non indexation.

Pour Michel Kacenelenbogen, co-directeur du théâtre bruxellois Le Public, ce n’est pas suffisant. Il pointe du doigt une répartition « inégale » des subsides. « On sait qu’il y a des personnalités très fortes en Région Wallonne pour défendre la Wallonie, tant mieux, mais il faudrait que les responsables politiques montent au créneau pour aussi défendre cette culture à Bruxelles ».