Maelbeek : un monument de 20 mètres de long dédié à toutes les victimes d’actes terroristes

Un monument dédié à toutes les victimes d’actes terroristes a été inauguré mercredi matin à Bruxelles, en présence du couple souverain, du premier ministre et de nombreuses personnalités politiques belges et européennes, ainsi que de victimes des attentats perpétrés à Brussels Airport et à la station de métro Maelbeek le 22 mars 2016.

Ce mémorial, de 20 mètres de long et deux de haut, a été implanté sur l’axe central piétonnier, situé petite rue de la Loi, entre le rond-point Schuman et l’avenue de la Joyeuse Entrée. L’ensemble est composé de deux plaques jumelles en acier inoxydable satiné. « Deux plaques qui se font face et se rejoignent en se redressant, tel deux aimants qui s’opposent, marquant d’un geste fort le refus de la violence et laissant au travers de l’espace qui les sépare, la place au dialogue et à l’espoir », explique l’artiste Jean-Henri Compère.

(Belga)