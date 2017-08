L’homme qui a agressé des militaires à Bruxelles a séjourné en hôpital psychiatrique

Le trentenaire belge, d’origine somalienne, qui a agressé trois militaires vendredi soir, a séjourné quelques semaines dans un hôpital psychiatrique en avril dernier, a indiqué lundi soir son avocat, Me Norbert Demeulenaere à la VRT.

Une information qu'il a confirmée à Belga. L'homme avait été hospitalisé à la suite d'un incident sur son lieu de travail. « Il ne montrait alors aucun signe de radicalisation mais ses problèmes psychiatriques l'ont peut-être rendu vulnérable à la manipulation », a déclaré Me Demeulenaere.

L’homme travaillait depuis plusieurs années comme soudeur dans une entreprise métallurgique à Eeklo (Flandre orientale) jusqu’à ce qu’il attaque, pour une raison inconnue, quelques-uns de ses collègues avec un tournevis, le 7 avril dernier. L’individu a été interpellé et a été admis en hôpital psychiatrique, qu’il a quitté après deux semaines et demie.

Lorsqu’il a été appelé auprès de son ancien employeur pour récupérer certaines de ses affaires, il a consulté Me Demeulenaere. Celui-ci a appris ce qu’il s’était réellement passé par l’entreprise car son client ne pouvait lui donner d’explications claires. « Il disait qu’il avait été harcelé et qu’il s’était défendu. Il racontait aussi que les harceleurs l’avaient épié chez lui alors qu’il habite au septième étage », raconte l’avocat.

« C’est pourquoi j’ai fortement soupçonné qu’il avait un problème psychiatrique et que je l’ai ramené à l’hôpital à Eeklo. » Mais l’homme a refusé d’être admis. L’avocat l’a aidé à obtenir une indemnité-maladie et à chercher un nouvel emploi. L’individu a toutefois rompu tout contact à la mi-mai. « Je ne sais pas ce qu’il a fait depuis », ajoute l’avocat. « Je n’ai détecté chez lui aucun signe de radicalisation. (…) Il a cependant dû se produire quelque chose sinon il n’aurait pas attaqué ces militaires vendredi. Il est possible que ses problèmes psychiatriques l’aient rendu vulnérable et qu’il ait été manipulé. »

Belga/Photo: Belga