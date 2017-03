Les Schtroumpfs mettent à l’honneur deux écoles bruxelloises durables

Deux écoles bruxelloises ont été mises lundi à l’honneur par l’Unicef à l’occasion de la Journée internationale du Bonheur pour leur engagement en matière durable. L’initiative s’inscrivait dans le cadre de la campagne « Les grands Objectifs des Petits Schtroumpfs » du Fonds des Nations unies pour l’enfance, qui entend sensibiliser les enfants aux Objectifs de Développement durable de l’ONU.

Les deux établissements scolaires – un francophone, Saint-Joseph Boondael à Ixelles, et un néerlandophone, Sint-Joost-aan-Zee à Saint-Josse-ten-Noode – ont donc été récompensés par l’Unicef et les Schtroumpfs en personne. Les 17 Objectifs de Développement durable adoptés en 2015 par les 193 pays de l’ONU et qui font suite aux Objectifs du Millénaire doivent être atteints à l’horizon 2030. Pour la première fois cette année, la campagne est associée à la Journée internationale du Bonheur.

« L’idée de base, qui est de rendre le monde meilleur, est pour la première fois couplée aux Objectifs de développement durable car ceux-ci entendent faire de la planète un endroit meilleur et le bonheur va de pair avec ça », explique Christophe Verhellen, porte-parole des Nations unies pour le Benelux. L’Unicef a également fait appel cette année aux Schtroumpfs afin d’attirer l’attention sur les Objectifs de Développement durable. « Les Schtroumpfs sont un groupe qui incarnent mondialement la volonté de toujours être heureux mais qui sont aussi soucieux du respect de la nature et de leur société », poursuit Christophe Verhellen.

Le poster de la campagne « Les grands Objectifs des Petits Schtroumpfs » sera distribué dans toutes les écoles primaires de Belgique et les élèves seront invités à participer au concours « Young Reporters for the Environment ». Les enfants pourront alors réaliser leur propre reportage consacré à l’un des objectifs de développement durable.

