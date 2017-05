Les institutions européennes ouvrent leurs portes au public pour la journée de l’Europe

Ce samedi 6 mai, à l’occasion de la journée de l’Europe, les institutions européennes ouvrent leurs portes au public de 10h00 à 18h00. Des visites guidées sont organisées par le Parlement européen pour donner l’occasion aux visiteurs de découvrir les coulisses des institutions, leur fonctionnement et leurs actions.

Au programme : l’inauguration de la Maison de l’histoire européenne et du tout nouveau bâtiment Europa, siège principal du Conseil européen et du Conseil de l’Union européenne.

PHOTO : Belga