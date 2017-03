Les événements prévus le 22 mars pour la commémoration des attentats

Le collectif #TousEnsemble#SamenEen#AllUnited organise la commémoration citoyenne des attentats mercredi 22 mars prochain à la Bourse de Bruxelles, un an après les faits. Les organisateurs espèrent réunir plusieurs milliers de personnes à l’évènement tenu en hommage aux victimes, à leurs familles ainsi qu’aux victimes indirectes des attentats.

MARCHE VERS LA BOURSE

Les citoyens issus de toutes les communautés sont appelés à se munir d’une fleur et à marcher ensemble dès 15h00 depuis plusieurs points de rassemblement vers la Bourse. Les cortèges prendront le départ de la place communale de Molenbeek, de la gare du Nord et de la place du Luxembourg à 15h00.

En même temps, la chorégraphe Anne Teresa De Keersmaeker, la compagnie de danse Rosas et l’école de danse P.A.R.T.S. (Performing Arts Research and Training Studios) organiseront un « rituel de reconnexion » du groupe de soutien aux victime « We Have The Choice » au Hall Horta à Bozar, sous forme de chorégraphie.

RASSEMBLEMENT VERS 16h A LA BOURSE

La grande commémoration citoyenne se déroulera à la Bourse à 16h00. Plusieurs victimes des attentats prononceront un discours à cette occasion et le chanteur flamand Filip Jordens interpretera, durant la cérémonie, « Quand on n’a que l’amour », de Jacques Brel. Il sera accompagné au piano du musicien Maarten Lingier.

Le ministre de la Justice, Koen Geens, tout comme les représentants des différents cultes du pays prendront part à l’évènement. Les organisateurs entendent rassembler un maximum de citoyens pour une mobilisation représentative des différentes communautés qui composent Bruxelles. Ils soulignent que le collectif est apolitique et composé de citoyens de tous les âges et de tous les horizons. « Dans un contexte où le populisme gonfle, nous souhaitons aller de l’avant et réaffirmer notre solidarité. Le but est de donner un signal fort d’anti-racisme et d’unité », a souligné Fatima Zibouh, co-organisatrice de l’évènement.

AUTRES HOMMAGES

Parallèlement à l’évènement, plusieurs collectifs et citoyens organiseront des temps d’hommage tout au long de la journée. Ainsi, les enfants des écoles de la commune de Molenbeek pourront assister dès 14h00 à des activités sur la place communale, dont des témoignages de victimes des attentats. Le groupe de soutien « We Have The Choice » organisera des « cercles » sous forme de sit-in silencieux à plusieurs endroits symboliques, comme la station Maelbeek, l’hôtel Sheraton de Brussels Airport ou encore l’hôtel Thon à Maelbeek. Un concert interreligieux se tiendra aussi dans l’église Saint-Jean-Baptiste de Molenbeek-Saint-Jean à 20h00.

L’année dernière, plus de 10.000 personnes avaient participé à la marche contre la haine. (Belga)

Reportage dans le 18h : David Courier et Yannick Vangansbeek