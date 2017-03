Pour célébrer le 60ème anniversaire du Traité de Rome, la jeunesse bruxelloise se mobilise et organise une March For Europe ce samedi Place du Luxembourg. Cette manifestation se fera conjointement avec celle prévue à Rome aujourd’hui.

La marche est organisée place du Luxembourg, de l4h à 16h. Les étudiants se rassemblent pour manifester leur envie d’une Europe unie, sociale et engagée auprès des citoyens. Une façon de rappeler les valeurs fondatrices du projet européen, 60 ans après sa création.