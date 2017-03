Le taux d’emplois vacants en Belgique toujours supérieur à la moyenne européenne

Le taux d’emplois vacants a atteint 2,9% en Belgique au dernier trimestre 2016, derrière la République tchèque (3%) mais loin devant la moyenne de la zone euro (1,7%), ressort-il lundi des chiffres publiés par Eurostat, l’Office statistique de l’UE.

Au sein de la zone euro, le taux d’emplois vacants a légèrement augmenté par rapport au 3e trimestre (1,6%) ainsi que sur base annuelle, le taux du dernier trimestre 2015 s’élevant également à 1,6%. Le taux d’emplois vacants dans l’UE28 s’est quant à lui établi à 1,8% au 4e trimestre 2016, stable par rapport aux trois trimestres précédents et en légère hausse par rapport au dernier trimestre 2015 où il se situait à 1,7%, précise Eurostat.

Par ailleurs, parmi les États membres pour lesquels des données comparables sont disponibles, les taux d’emplois vacants les plus élevés au 4e trimestre 2016 ont été enregistrés en République tchèque (3%), en Belgique (2,9%), en Allemagne (2,6%) ainsi qu’au Royaume-Uni (2,5%). A l’autre bout du classement, les taux les plus faibles ont été recensés en Grèce (0,3%), à Chypre (0,6%), en Espagne, en Pologne et au Portugal (0,7%). Les plus fortes hausses sur base annuelle ont été observées en Belgique et en Croatie.

