Le prochain sommet de l’Otan et la visite de Trump : sans doute le 25 mai

Le prochain sommet de l’Otan, couplé à une visite du président américain Donald Trump à Bruxelles, aura selon toute vraisemblance lieu le 25 mai prochain, jour de l’Ascension, alors que le nouveau siège de l’Otan, qui doit être inauguré à cette occasion, ne sera pas encore pleinement fonctionnel, a-t-on appris mardi de sources concordantes.

La tenue d’un mini-sommet des chefs d’Etat et de gouvernement des 28 pays alliés à Bruxelles est acquise depuis leur dernière rencontre en date, à Varsovie en juillet 2016. La Maison Blanche a évoqué début février l’échéance de « fin mai », liée à la visite de M. Trump en Italie à l’occasion d’un sommet des dirigeants du G7 les 26 et 27 mai à Taormine (Sicile).

Le Premier ministre belge Charles Michel a indiqué mercredi dernier sur Twitter que le sommet aurait lieu le 25 mai et que le nouveau quartier général de l’Alliance atlantique serait « ouvert » à cette occasion. Il a mentionné cette date sur base d’informations solides, selon son entourage. Si la date n’est pas encore confirmée officiellement – « des consultations sont toujours en cours », ont indiqué mardi des responsables de l’Otan -, elle parait de plus en plus vraisemblable de jour en jour.

Mais le nouveau siège de l’Alliance, un projet pharaonique de plus d’un milliard d’euros, ne sera que partiellement opérationnel en raison de retards causés par des problèmes liés à la sécurité informatique.

