Donald Trump a rencontré les dirigeants européens : « Pas de position commune sur la Russie »

Le président américain Donald Trump est arrivé jeudi peu après 10h au bâtiment Europa où il a été accueilli par le président du Conseil européen Donald Tusk et par le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker.

Il s’agit de la première rencontre entre Donald Trump et les principaux dirigeants de l’Union, dont il avait implicitement souhaité la désintégration pendant la campagne électorale. Une réunion de travail élargie avec le président du Parlement européen Antonio Tajani et la Haute Représentante de l’Union pour les Affaires étrangères Federica Mogherini était également à l’agenda.

L’Union européenne et les Etats-Unis n’ont pas de « position commune » au sujet de la Russie, a déclaré le président du Conseil européen, Donald Tusk. « Mon sentiment est que nous sommes d’accord sur beaucoup de sujets… mais certaines questions demeurent ouvertes, comme le climat ou le commerce », a reconnu M. Tusk devant la presse, à l’issue d’un entretien avec le président américain. « Je ne suis pas sûr à 100% que l’on puisse dire aujourd’hui, Monsieur le Président et moi-même, que nous avons une position commune, une opinion commune au sujet de la Russie », a-t-il souligné. M. Tusk a cependant fait remarquer que lui et M. Trump se situaient « sur la même ligne » concernant le conflit en Ukraine.

Le président du Conseil européen a également indiqué qu’il avait souligné l’importance des valeurs et des principes auprès du 45e président américain. « Notre plus grande tâche aujourd’hui est de consolider le monde libre autour des valeurs occidentales, pas seulement autour de ses intérêts », a-t-il tweeté.

Plus tard dans la journée, MM. Tusk et Juncker rencontreront le président turc Recp Tayyip Erdogan. Donald Trump déjeunera avec son homologue français Emmanuel Macron après que celui-ci eut rencontré le Premier ministre belge Charles Michel. Jeudi après-midi se tiendra la réunion spéciale de l’Otan en présence des 28 autres chefs d’Etat et de gouvernement de l’alliance, ainsi que du président du Montenegro, qui l’intégrera le mois prochain. (Belga)