Le Fares sensibilisera les fumeurs ces 30 et 31 mai sur la place de la Monnaie

À l’occasion de la Journée mondiale sans Tabac qui aura lieu le 31 mai, le Fonds des Affections Respiratoires (Fares) sensibilisera les fumeurs aux bénéfices d’une gestion de leur tabagisme et orientera ceux qui le désirent vers les aides existantes. Le Fares sera ainsi présent, avec la VRGT (Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding), ces 30 et 31 mai, de 10h à 18h, sur la place de la Monnaie à Bruxelles, lors du rassemblement européen organisé par le Walce (Women Against Lung Cancer in Europe).

Chaque année, lors de la Journée mondiale sans Tabac, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) souligne les risques liés à l’usage de tabac et plaide en faveur de politiques efficaces pour réduire cette consommation. En 2017, l’OMS appelle les pays à établir des priorités et à accélérer leurs efforts en vue de réduire le tabagisme à l’horizon 2030.

Dans cette optique, le Fonds des Affections Respiratoires a choisi de marquer la Journée mondiale sans Tabac par un rappel des aides et des accompagnements à la gestion du tabagisme, ainsi que des systèmes de remboursement actuellement en vigueur en Belgique. Pour ce faire, il sera présent mercredi 30 et jeudi 31 mai, de 10h à 18h, sur la place de la Monnaie à Bruxelles, en compagnie de son pendant néerlandophone, la VRGT.

De leur côté, d’autres professionnels de la santé, à l’instar des hôpitaux, se mobiliseront tant à Bruxelles qu’en Wallonie. Ils organiseront notamment des stands de sensibilisation animés par des tabacologues. Auprès de certains, il sera possible de mesurer son taux de CO expiré, sa capacité respiratoire, et d’être informés sur les risques liés au tabagisme et les aides existantes. « Un patient qui est accompagné par un tabacologue ou un médecin pour arrêter de fumer peut bénéficier d’un remboursement partiel de sa consultation », rappelle le Fares dans un communiqué.

Le programme complet des actions qui seront menées et le détail des différentes aides à la gestion du tabagisme peuvent être consultés sur le site www.fares.be.

