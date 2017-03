Le championnat de Belgique des métiers rassemblent 264 jeunes finalistes

Le championnat de Belgique des métiers s’est ouvert lundi matin sur le campus des Arts et Métiers de Bruxelles et le campus provincial de Namur. Il se déroulera jusque mardi 17H00. Au total, 264 jeunes de moins de 25 ans sur les 688 présélectionnés participeront à la finale belge, qualificative pour le mondial des métiers (Worldskills) qui se tiendra cette année du 15 au 18 octobre à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis.

Sur les 30 métiers représentés à Bruxelles et Namur, l’aménagement des parcs et jardins ainsi que l’esthétique sont en lice pour la première fois. Les provinces de Liège et de Hainaut sont les mieux représentées avec respectivement 71 et 54 participants. Les concurrents médaillés lors de ces championnats de Belgique bénéficieront début mai d’une formation tant technique que mentale. Les formateurs et entraîneurs remettront alors au comité technique leurs conclusions pour désigner ceux qui représenteront la Belgique en octobre. Les noms seront dévoilés le 11 mai.

L’année dernière, lors des championnats d’Europe disputés à Göteborg en Suède, la Belgique avait décroché 6 médailles: 4 d’or, 1 d’argent et 1 de bronze. En parallèle à la compétition, quelque 70 animations ont été organisées pour permettre au public de s’informer et de s’essayer à différents métiers. Environ 2.000 personnes se sont inscrites pour les 2 jours à Bruxelles et Namur.

Didier Gosuin, ministre bruxellois chargé de l’Emploi et de la Formation professionnelle, a souligné lundi matin que suivre une formation augmente de 22% les chances de trouver un emploi, selon une étude de l’Université libre de Bruxelles. « Il est impératif que les parcours se fluidifient davantage pour permettre une réelle mobilité des apprenants au sein des dispositifs de formation. » Faouzia Hariche, échevine bruxelloise de l’Instruction Publique et de la Jeunesse, a relevé que, sur le territoire de la Ville, les cinq écoles qualifiantes rassemblent plus de 3.000 élèves et les établissements de promotion sociale forment près de 3.600 étudiants.

