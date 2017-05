Le 41e Brosella Folk&Jazz aura lieu les 8 et 9 juillet au théâtre de Verdure

La 41e édition du festival Brosella Folk & Jazz a été présentée mercredi soir à l’hôtel de Ville de Bruxelles. Elle se tiendra au théâtre de Verdure, à proximité de l’Atomium à Bruxelles, le week-end des 8 et 9 juillet.

Le samedi 8 juillet sera un jour folk. A l’affiche, le projet belge « Music 4 a while », qui se situe au croisement de la musique classique et du jazz, l’ensemble du trompettiste syrien Nezar Omran pour une interprétation d’une musique traditionnelle orientale, le groupe finlandais Okra Playground, qui fait coexister des instruments traditionnels et modernes, et la formation belge « MANdolinMAN XL », qui offre une musique instrumentale flamande.

L’accordéoniste Jonathan De Neck bénéficiera d’une carte blanche, qui sera centrée sur les musiques méditerranéennes tandis que Voxtra proposera une rencontre musicale entre chants traditionnels d’Albanie, de Sardaigne, du sud de Madagascar et de Finlande.

Le groupe « East Gipsy Band & Tim » offrira un mélange de traditions musicales rom, de folk hongrois, de musique classique et de jazz. Tim Ries, saxophoniste dans les tournées des Rolling Stones durant de nombreuses années, sera également de la partie.

Le dimanche sera un jour jazz. L’ensemble belge « Bravo Big Band », le joueur d’oud grec Alekos Vretos et le duo belge SCHNTZL, composé du pianiste Hendrik Lasure et du batteur Casper Van De Velde, seront au programme. Une carte blanche sera donnée à la chanteuse anversoise Lynn Cassiers, qui utilise notamment la technique du loop. Le musicien allemand Frank Woeste collaborera avec le trompettiste néerlandais Eric Vloeimans. La française Cyrille Aimée et l’anglais Bill Laurance, récemment reconnus pour leurs créations, seront des talents novateurs à découvrir.

Une dizaine de poètes et de slameurs seront également présents durant les deux jours du festival pour présenter leurs créations sur le thème « vivre à Bruxelles« . Le Brosella Kids proposera aussi de nombreuses activités, cette année sur le thème du recyclage. Il y aura entre autres du cirque, des ateliers musicaux et du grimage.

(Belga)

Plus d’infos : http://www.brosella.be/fr