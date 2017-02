Une rétrospective de l’artiste belge Pol Bury (1922-2005) se tient du 23 février au 4 juin à Bozar. Ses œuvres son vastes et diversifiées : peintures, sculptures, œuvres mobiles, fontaines, bijoux, réalisations graphiques et écrits. Héritier du surréalisme et innovateur, il s’est imposé sur la scène internationale. C’est la plus importante exposition dédié à l’artiste sur le sol belge depuis 20 ans.

Images : Bruzz

Plus d’informations : www.bozar.be/fr/activities/118898-pol-bury