Lancement de selfies panoramiques à l’Atomium

La Ville de Bruxelles a lancé vendredi la 3e édition de la campagne #BrusselsandMe à l’Atomium, où sont proposés des selfies panoramiques pour la période des fêtes jusqu’au 2 janvier, de 10h00 à 18h00. Deux soirées nocturnes sont également programmées les 23 et 30 décembre.

L’Atomium a été parée de lumières et d’un décor de fêtes pour permettre aux Bruxellois et aux touristes de souhaiter à leurs proches une bonne année 2017 avec les selfies panoramiques. Une application gratuite doit être téléchargée et il est nécessaire de se placer sur une zone déterminée. Le selfie pris à partir du téléphone de l’utilisateur est mis en relation avec les images de différents points de vue en hauteur pour obtenir un « dézoom » en vidéo qui se termine sur une vue large de l’Atomium. Les vidéos obtenues peuvent ensuite être postées sur les réseaux sociaux accompagnées du hashtag #BrusselsanMe.

Philippe Close, échevin du Tourisme à la Ville de Bruxelles, voit dans cette initiative un « marketing viral » porté collectivement: « L’idée est de véhiculer une image positive et dynamique de notre Ville. La particularité de cette campagne est de le faire au travers des touristes et des Bruxellois, de façon à en faire des ambassadeurs de Bruxelles auprès de leurs communautés en ligne ».

C’est la start-up bruxelloise Panora.me qui a développé ce procédé. Raphaël de Borman, CEO de Panora.me, voit dans la généralisation des smartphones l’avènement d’une nouvelle ère pour les photos touristiques: « Désormais, les visiteurs occupent le devant de la scène, reléguant au second plan le panorama. Pour nous, il est temps de changer de perspective. »

Près de 20.000 personnes s’étaient prêtées au jeu pour les premières éditions à la Grand-place et à l’Atomium du 8 au 28 août dernier.

