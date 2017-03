Laeken : le Centre de Traumatologie et de Réadaptation de l’Hôpital Erasme fait peau neuve

Le Centre de Traumatologie et de Réadaptation de l’Hôpital Erasme a été inauguré ce jeudi à Laeken. C’est la fin de 7 ans de travaux de construction et de rénovation. La nouvelle infrastructure est plus grande et plus moderne. Elle a pour objectif d’améliorer la qualité de prise en charge des patients et d’offrir un environnement plus performant et confortable au personnel qui y travaille.

Le CTR est un centre très spécialisé de 117 lits. Il est unique en Belgique et premier sur le continent européen dès 1950. Il prend en charge des patients blessés médullaires (paraplégiques et tétraplégiques), des patients cérébrolésés (victimes d’un traumatisme crânien ou d’un accident vasculaire), des patients comateux (en état végétatif ou pauci-relationnel), des patients amputés et des patients polytraumatisés.

Le nouvel équipement leur offre de vastes chambres avec des salles de bain adaptée aux patient en fauteuil roulant. Les locaux thérapeutiques ont été agrandis et adapté. Un vaste jardin a été réaménagé avec un parcours de marche intégré. Le CTR dispose également d’une piscine thérapeutique adaptée. L’hydrothérapie est un « plus » manifeste dans les programmes thérapeutiques.