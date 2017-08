La ville de Bruxelles s’inquiète de la salubrité autour d’un camp de Roms porte de Ninove

Depuis plusieurs jours, un campement précaire de Roms a été découvert porte de Ninove à Bruxelles.

Le camp est composé de tentes et d’abris de fortune fabriqués avec du tout-venant. Il est installé derrière des barrières de chantier, ce qui le dissimule à la vue des passants.

Une vingtaine de personnes originaires de Roumanie y vivent en famille, selon l’évaluation du Samusocial. Il y a trois enfants, à savoir un bébé de moins d’un an, un enfant entre un et trois ans et une jeune fille d’environ 15 ans.

Pour Philippe Close, bourgmestre de Bruxelles-Ville, » le dialogue est compliqué avec eux« . « Ils niaient la présence d’enfants, alors qu’on les voyait« , précise-t-il. Un nettoyage préventif du site est programmé dans les prochains jours.

• Un reportage de Marie-Noëlle Dinant et Béatrice Broutout