La rénovation du tunnel Porte de Hal débutera pendant les vacances de carnaval

Pascal Smet (SP.a), ministre de la Mobilité et des Travaux Publics de la Région de Bruxelles-Capitale, a annoncé dans un communiqué que les travaux de rénovation du tunnel Porte de Hal débuteront le 27 février pendant les vacances de carnaval. Le planning prévoit la fin de la rénovation fin 2018. Les travaux s’effectueront principalement la nuit. Le tunnel restera donc ouvert pendant la majeure partie de sa rénovation. Les périodes de fermeture complète en journée du tunnel ont été minimalisées pour atteindre +/- 50 jours selon les bureaux d’études.

Tunnel complètement rénové

En journée, la circulation dans le tunnel sera réduite à une bande de circulation. Ces travaux visent entre autre à améliorer la sécurité des usagers. Le tunnel sera, excepté la structure, complètement rénové. Il s’agira d’adapter les 4 sorties de secours existantes et d’en créer deux nouvelles. Un mur central sera construit après démolition des blocs de bétons tandis que la protection incendie sera rénovée. La chaussée sera rénovée en surface et dans le tunnel tout comme l’étanchéité entre la voirie et le tunnel métro.

