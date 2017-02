La zone de police Montgomery et différents services d’inspection ont mené mercredi des contrôles surprises pour s’assurer du respect de la réglementation par les auto-écoles bruxelloises. C’est la première fois que des contrôles de ce type ont lieu en Région de Bruxelles-Capitale.

Au total, une vingtaine de fonctionnaires des différents services de contrôle (lois sociales, Onem, Inasti) ont été déployés sur le terrain et ont contrôlé, à l’initiative de Bruxelles Mobilité, entre 9h30 et 15h30, au moyen de dispositifs de contrôle statiques et mobiles, les véhicules des auto-écoles.

« Trois motards arrêtent les voitures des auto-écoles et les emmènent au poste de police », explique Frank De Vos, commissaire de police. « Là, nous contrôlons la régularité des véhicules, si le moniteur de conduite est breveté et si les lois sociales sont respectées. »

Pour Bruxelles Mobilité, l’objectif est avant tout d’assurer la qualité des formations de conduite. « Les gens payent pour cela, nous voulons nous assurer qu’ils reçoivent une formation de qualité », affirme la porte-parole Camille Thiry.

Selon elle, Bruxelles Mobilité a déjà reçu plusieurs plaintes concernant des auto-écoles. « Il s’agit par exemple de cas d’escroquerie ou de moniteurs pas tout à fait en ordre. » Bruxelles Mobilité communiquera mercredi soir les résultats de ces contrôles.

(Belga)