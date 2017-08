La 17e édition de la City Parade va mettre le feu à l’Atomium ce samedi

CITY PARADE 2017 TEASER

17 YEARS CITY PARADE @ THE ATOMIUM :: BRUSSELS :: SATURDAY 26.08.2017 :: ALL YOU NEED IS LOVE !!! WWW.CITYPARADE.BE 3 STAGES :: 18 TRUCKS :: MORE THAN 100 DJ'S# OPENING FESTIVAL from 15h00# STREET PARADE between 17h30 and 22h30# CLOSING FESTIVAL till 01h00# 6€ (10€ at the door)# Opening at 15:00, FREE entrance till 17:00.# Paid entrance from 17:00.http://www.ticketmaster.be/event/23253?language=en-us# STAGE 01 : TECHNO – TECH HOUSE – RETRO HOUSE … > FROM 17H00 till 01H00> dj’s at work : MARCO BAILEY :: KEN ISHII (JP) :: JACK DE MARSEILLE (FR) :: STEVE REDHEAD :: FABRICE LIG :: THE MENTALIST :: POLE FOLDER :: DEG :: BIOOL MENDEZ :: MC PPHOLL.# STAGE 02 : HOUSE – DEEP HOUSE – EDM hosted by VERSUZ & LA ROCCA. > FROM 15H00 till 01H00> dj’s at work : KID NOIZE :: MADEMOISELLE LUNA :: DJ LICIOUS :: DAVE LAMBERT :: PETER LUTS :: KEN COLT :: MAXIM LANY :: DJ PHILIP :: SEM THOMASSON :: CAROLINE & MAYA COX :: LITTLE MAYA :: MILO SAVIC :: MI-K :: STEPH-X :: MC SHURAKANO.# NEW STAGE 03 : URBAN powered by VBSTR & URBN ( RNB :: HIPHOP :: LATINO :: REGGAETON :: AFRO :: TRAP :: RAGGA )> FROM 15H00 till 01H00> dj’s at work : DADDY K :: MK SILVA :: GIZ'MO :: HMD :: DNK :: ADM :: COSMIC :: MC VELASQUEZ :: LADY S :: FREDERICO :: CHAM :: BABYBANG :: ND :: NITSA :: KENDIS.> Graffiti battle + breakdance battle + skatepark …TRUCKS (PARADE) : 18 TRUCKS from 17H30 TILL 22H30# toute sortie est définitive !!!# alle uitgangen zijn definitief !!!# all exits are final !!!

