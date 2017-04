Incendie sur le rail, circulation perturbée

La gare de Bruxelles Central reste pour l’instant fermée après l’incendie qui a touché samedi matin un train de travaux. Deux voies ont été dégagées, ce qui permet à certains trains d’emprunter la jonction Nord-Midi, indiquent Infrabel et la SNCB. Les dégâts sont encore évalués. Les retards moyens sont toujours de 20 à 40 minutes.

Un incendie à un train de travaux à hauteur de Bruxelles Central a entraîné l’interruption de la circulation ferroviaire entre Bruxelles Nord et Bruxelles Midi depuis 05h15 samedi matin. L’incendie a été rapidement maîtrisé, et les trains ont été déviés via l’ouest. Vers 10h00, deux des six voies ont éé dégagées, indiquent Frederic Petit, porte-parole d’Infrabel, et son collègue de la SNCB Bart Crols. Certains trains peuvent donc à nouveau emprunter la jonction Nord-Midi. La gare de Bruxelles Central n’est cependant toujours pas desservie. D’autres voies seront progressivement dégagées, mais Frederic Petit s’attend à ce que la situation reste à deux voies dégagées samedi. On ignore encore quand la gare pourra rouvrir. Des spécialistes d’Infrabel évaluent actuellement les dégâts à l’infrastructure.