Greenpeace déploie une banderole sur une grue proche de l’ambassade américaine

Des militants de Greenpeace mènent une action, jeudi matin, aux environs de l’ambassade américaine à Bruxelles où le président américain Donald Trump a passé la nuit.

Cinq activistes ont escaladé une grue sur le coup de 7h30, dans une rue perpendiculaire à la rue Belliard. Ils y ont déployé une banderole sur laquelle on peut lire: « Resist ». Un hélicoptère de la police fédérale surveille la scène, la police bruxelloise étant également présente au pied de la grue.

« C’est notre manière de mettre en garde contre la montée du populisme », a expliqué Joeri Thijs, le porte-parole de Greenpeace Belgique.

« De plus en plus souvent, des politiciens élus prennent des décisions contraires à l’intérêt de la population et de la planète. Le climat, la paix et une société saine sont irrémédiablement liés », a-t-il ajouté.

Greenpeace a également participé à la manifestation pour la paix organisée hier/mercredi dans les rues de la capitale.

