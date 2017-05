Grande fête aux insectes samedi au parc Léopold à Bruxelles

Une grande fêtes des insectes lancera samedi autour de l’étang du parc Léopold, à Bruxelles, la Semaine des insectes (27/05-04/06), annonce lundi l’Institut royal des sciences naturelles de Belgique. Au programme: parade d’insectes géants, dégustations, grimages ou encore balades guidées.

Des animations gratuites seront proposées toute la journée, dont une initiation au street art pour les enfants par Pol Cosmo, des dégustations d’insectes par la Royal Entomological Society of Antwerp, un quizz, une parade d’insectes géants, etc. Un atelier autour des insectes sur les scènes de crime est aussi prévu, en présence d’experts de l’Institut national de criminalistique et de criminologie (INCC). Du 27 mai au 4 juin, les insectes resteront à l’honneur. Des événements seront organisés durant toute la semaine dans le pays, comme une exposition de photos d’insectes d’Yvan Barbier à Waremme et l’observation de papillons de nuit au Dalemansbos (Zemst). Au total, plus de 50 activités seront réparties en 40 endroits. La Semaine des insectes est organisée en partie par le Muséum des Sciences naturelles (Belga)