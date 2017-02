Le nouveau centre commercial Docks Bruxsel a attiré plus de 2 millions de visiteurs depuis son ouverture en octobre 2016. Ce chiffre correspond aux prévisions des développeurs du centre. Leur ambition : 6 millions de visiteurs par an. Toutefois, on constate une faible fréquentation en semaine rattrapée par celle du week-end.

Reportage dans le 12h30 : Marie Berckvens et Antoine van der Straeten