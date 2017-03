Deux ans de prison pour des agents qui ont commis des vols sur le ring de Bruxelles

Deux anciens inspecteurs de la police de Bruxelles Capitale-Ixelles ont été condamnés lundi par le tribunal correctionnel de Bruxelles à deux ans de prison, dont la moitié avec sursis, pour avoir commis plusieurs vols. Les deux inspecteurs étaient encore en fonction au sein de la police au moment des faits, mais ont démissionné depuis.

Les deux agents, de 27 et 25 ans, ont commis au moins deux braquages, les 10 et 20 décembre 2015. Ils ont arrêté un véhicule sous prétexte d’un contrôle. Les passagers ont dû mettre tous leurs objets de valeur sur le tableau de bord, puis sortir du véhicule. L’un des agents attirait une personne vers l’arrière du véhicule, pendant que l’autre dérobait tous les objets de valeur. Les deux hommes ont ainsi amassé près de 5.300 euros. Une des victimes a porté plainte auprès de la police de Vilvorde-Machelen. A la suite de quoi les agents ont été interpellés. Après avoir nié les faits, le duo a finalement avoué les vols et démissionné. Le parquet de Hal-Vilvorde a requis une peine de 37 mois de réclusion, alors que la défense demandait une peine de travail. Elle a souligné le casier judiciaire vierge des deux hommes, ainsi que les lourdes conséquences sociales et professionnelles pour les deux anciens agents. Le tribunal a finalement statué en faveur d’une peine de prison avec sursis.

