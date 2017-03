480 sacs à main des plus originaux sont mis en vente dès ce jeudi. Ils ont été fabriqués à partir des bâches provenant de la rénovation de la Grand-Place de Bruxelles. Ces sacs « handymade in Brussels » ont été réalisés par l’Ouvroir, une entreprise bruxelloise de travail adapté. Le projet met ainsi en avant le travail des personnes handicapées et le recyclage. Il a gagné l’appel à projets lancé par la Ville de Bruxelles en 2015.

Reportage dans le 18h : Emilie Eickhoff et Thierry Dubocquet