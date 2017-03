Des plaques du bâtiment de Bruxelles-Environnement se sont détachées suite aux rafales de vent

Suite aux fortes rafales de vent la semaine dernière, des plaques se sont détachées du siège de Bruxelles-Environnement.

La direction a fait afficher ce texte :

« Une plaque s’est détachée en ce début d’après-midi. Par mesure de sécurité, il est demandé de ne pas longer l’aile Ouest du bâtiment et, dans la mesure du possible pour les cyclistes, d’emprunter la sortie Nord du bâtiment en quittant le site T&T via le 88 de l’avenue du Port.

Un balisage temporaire est mis en place la division Facilities et Patrimoine immobilier pour minimiser les risques et les gestionnaires du site sécuriseront les accès à notre bâtiment.

Merci pour votre compréhension. »

L’état de dégradation du bâtiment avait déjà été remis en cause au mois d’octobre. Mais la situation ne semble pas s’améliorer. Or, le bâtiment a été inauguré il y a à peine deux ans. A l’époque, il était présenté comme le plus grand immeuble de bureaux passif de Belgique. C’est une information développée par nos confrères de la RTBF.