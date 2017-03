Des « Mystery shoppers » bientôt dans les centres de contrôle technique automobile bruxellois

A la demande de la Secrétaire d’État en charge de la Sécurité routière, Bianca Debaets, le GOCA a été chargé de lancer prochainement du « Mystery shopping », un système de contrôles inopinés dans les quatre centres de contrôle technique de la Région bruxelloise. Se présentant totalement à l’improviste, les « Mystery shoppers » seront en réalité des contrôleurs qui vérifieront les procédures en cours, notamment via des re-contrôles, et évalueront les centres par rapport aux risques de fraude. Il s’agit d’une des mesures mises en place pour améliorer la qualité des contrôles techniques bruxellois en concertation avec Bruxelles Mobilité et le GOCA.

ILS VEILLERONT A RÉDUIRE LES RISQUES POTENTIELS DE FRAUDES

« Il est essentiel que nous puissions multiplier les possibilités de contrôles des quatre centres bruxellois, surtout après l’affaire de fraudes que l’on a connu assez récemment », précise Bianca Debaets, la Secrétaire d’État bruxelloise en charge de la Sécurité routière. « Le ‘Mystery shopping’ nous permettra précisément d’assurer une surveillance permanence et de faire en sorte que la qualité des contrôles soit toujours assurée. Il y va de l’intérêt de toutes et tous en matière de sécurité routière puisqu’on parle tout de même d’une grande partie des véhicules que l’on retrouve tôt ou tard sur nos différentes routes. Au-delà de cette nouveauté, d’autres mesures ont été décidées pour que la qualité des contrôles reste optimale ».

Parmi ces mesures, signalons que le GOCA a déjà développé un système automatique de deuxième contrôle aléatoire et partiel. Les deuxièmes contrôles inopinés sont effectués par le supérieur du contrôleur. En outre, des caméras ont été installées dans les centres et, à la demande expresse de la Secrétaire d’État Bianca Debaets, une plus forte automatisation des procédures y est progressivement instaurée, afin de diminuer au maximum le risque potentiel d’erreurs ou de fraudes.

Enfin, de manière plus globale, Bruxelles Mobilité a été chargé de la réalisation d’un audit des deux entreprises dont dépendent les quatre centres bruxellois, avec comme objectif final une éradication totale des risques de fraude et une amélioration de la qualité du service offert aux citoyens.