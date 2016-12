Les produits locaux ont la cote. Cela vaut aussi pour les cadeaux de Noël. Plusieurs enseignes se spécialisent dans le « made in Belgium ». C’est le cas des magasins « Belge une fois » situé rue Haute 89 et « Bel’Arte » à la rue de Flandre 53 à Bruxelles. On y trouve des objets de déco, des vêtements, des bijoux,… fabriqués exclusivement par des créateurs belges.

Reportage : Jennifer Istace et Yannick Vangansbeek