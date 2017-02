Des avocats ont manifesté contre la restriction de l’aide juridique au Cabinet Geens

Une cinquantaine d’avocats ont manifesté mardi matin dès 08h30 devant le cabinet du ministre de la Justice Koen Geens pour dénoncer les conséquences sociales de la réforme de l’aide juridique, entrée en vigueur le 1er septembre dernier. Les participants ont symboliquement bloqué l’entrée pendant quelques minutes. Des slogans comme « Justice pour tous » et « Austérité partout, justice nulle part » ont été scandés. Cette mobilisation a été initiée par l’association Syndicat des Avocats pour la Démocratie (SAD). Si l’ordre n’a pas appelé à cette action, il a donné son aval pour porter la toge. Le trésorier de l’Ordre des Barreaux francophones et germanophone (OBFG) était présent. « Les paperasseries à remplir pour avoir accès à un avocat sont devenues tellement insensées que beaucoup de justiciables se découragent« , dénonce l’avocate Marie Doutremont. « Par exemple, on demande à quelqu’un à la rue de démontrer de quoi il survit depuis trois mois, de rassembler des témoignages, des attestations… Limiter l’accès pour tous à la justice est inquiétant pour le fonctionnement démocratique d’une société. Comme l’avocat n’est pas du tout indemnisé pour toutes ces démarches de désignation, il se décourage aussi. On a de moins en moins d’avocats qui acceptent encore de travailler dans le cadre de l’aide juridique. Par exemple, la section surendettement du bureau d’aide juridique de Bruxelles a vu son nombre de membres divisé par 2 voire 3 depuis l’entrée en vigueur de la réforme« .

Les avocats appellent à une aide juridique financée par l’Etat et la constitution d’un fonds assumé par l’ensemble des autres justiciables. « L’aide juridique repose sur des stagiaires qui ont besoin de se faire la main ou des avocats qui travaillent par conviction, mais on ne peut pas faire reposer tout un service public sur l’engagement et l’idéalisme de quelques-uns. Avec la réforme, on n’a aucune vision sur la valeur du point, qui conditionnera notre paiement dans deux ans. Dans des matières, il y a eu une révision à baisse. Par exemple, il y a eu une intervention du Cabinet de Theo Francken dans un objectif politique de décourager les recours en matière de droits des étrangers« . (Belga)