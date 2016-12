Des artistes en herbe à l’exposition « Guggenheim Full Abstraction »

L’exposition « Guggenheim Full Abstraction » se tient depuis le mois d’octobre à l’ING Art Center au Mont des Atrs à Bruxelles-Ville. Un véritable évènement, puisque les collections retracent la naissance et l’évolution de l’art abstrait entre 1940 et 1960 au travers de dizaines de chefs-d’oeuvre. Les enfants sont également mis à contribution avec, au coeur de l’exposition, des ateliers didactiques et créatifs pour les enfants de 6 à 13 ans. Ils sont notamment invités à reproduire et à copier certaines oeuvres exposées. Les animations sont gratuites jusqu’au 7 janvier, puis payantes.