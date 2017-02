Courtois : « Les coups de poker entre Anderlecht et Ghelamco n’intéressent pas la Ville »

« Les coups de poker entre Anderlecht et Ghelamco n’intéressent pas la Ville », c’est ce qu’a déclaré l’échevin des Sports Alain Courtois (MR) à l’issue du conseil communal de la Ville de Bruxelles. Le projet de construction de l’Eurostadium était au cœur des débats, surtout depuis l’annonce du club d’Anderlecht vendredi. Le RSCA a déclaré qu’il ne souhaitait plus participer au projet actuel du stade. De son côté, Ghelamco menace de demander de lourds dommages et intérêts si le conseil communal de Grimbergen ne transmet pas son accord pour la suppression du sentier vicinal sur le parking C.

En duplex : Martin Caulier