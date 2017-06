Concours lancé pour récompenser les plus belles décorations florales à Bruxelles

Depuis quelques jours, les fleurs et arbustes investissement le territoire bruxellois. Pas moins de 99 vasques double, 90 bacs de fleurs en acier, 72 suspensions aux luminaires et en façades, 39 bacs d’orangerie, 8 pyramides et autres ornements sont installés dans le Centre-Ville, à Laeken, Haren et Neder-Over-Heembeek.

Tout au long de l’année, les plantes et les fleurs sont cultivées dans les serres et pépinières de la Ville de Bruxelles, situées à Sterrebeek. Celles-ci produisent annuellement 600 000 plantes. Elles sont repiquées et égayent la ville de Bruxelles durant les beaux jours.

Concours « Fleurir Bruxelles »

La Ville lance également un concours pour récompenser les Bruxellois qui fleurissent l’extérieur de leur habitation. Des prix de 30 à 180€ sont à gagner. Six catégories sont représentées : façade, balcon, jardinet, logement public, jardin potager fleuri et biodiversité. Toutes les décorations florales doivent être visibles de la rue. Les inscriptions se font jusqu’au 1er juillet 2017.

Plus d’infos : www. fleurir.bruxelles.be