Climate Express appelle à manifester devant l’ambassade américaine à Bruxelles

L’organisation citoyenne Climate Express, qui avait activement milité pour un accord ambitieux en marge de la COP21 fin 2015, a appelé dans la nuit de jeudi à vendredi à manifester devant l’ambassade américaine à Bruxelles vendredi en fin d’après-midi. Le mouvement a lancé une action sur les réseaux sociaux, baptisée « Don’t Trump our Climate #fossilfuelsnotwelcome », en réaction à l’annonce par le président américain Donald Trump de sa décision de faire sortir les Etats-Unis de l’accord de Paris sur le climat.

« Donald Trump a décidé de sortir de l’accord de Paris. Une attaque contre la planète et un gigantesque pas en arrière en termes d’action mondiale pour lutter contre le réchauffement climatique. Sautons de notre fauteuil et faisons lui voir que le monde ne va pas accepter cela comme ça », est-il indiqué en guise de préambule.

Rendez-vous est donné par l’organisation à 18h00 devant l’ambassade des Etats-Unis à Bruxelles, située boulevard du Régent.

« Maintenant plus que jamais nous devons unir nos forces, à travers toutes les frontières, et défendre une transition équitable et durable », poursuivent les activistes.

