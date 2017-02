Bruxelles accueillera plus de 40 pays jeudi à la conférence « She Decides »

Le ministre de la Coopération au Développement Alexander De Croo accueillera jeudi au Palais d’Egmont, à Bruxelles, une vingtaine de délégations ministérielles et plus de quarante pays à l’occasion de la conférence internationale « She Decides ». La plate-forme de financement participatif lancée par son homologue néerlandaise vise à accroître le soutien financier et politique à la santé et aux droits sexuels et reproductifs des femmes ainsi que des filles dans le monde. Les participants exposeront ensemble l’impact du décret du président américain Donald Trump consistant à ne plus soutenir financièrement les organisations actives dans le domaine du planning familial dans les pays en développement.

L’évènement international veut marquer le point de départ d’un large mouvement pour que les droits des femmes et des filles soient inscrits en haut de l’agenda international dans les années à venir. Au total, près de 400 participants de gouvernements, organismes internationaux et ONG aborderont la problématique. La conférence internationale est une initiative du ministre De Croo, co-organisée avec la ministre du Commerce Extérieur et de la Coopération au Développement des Pays-Bas, Lilianne Ploumen, la vice-Première ministre et ministre de la Coopération au Développement Internationale et du Climat de la Suède, Isabella Lövin, et la ministre de la Coopération au Développement du Danemark, Ulla Tørnæs.

« Lorsque nous avons pris cette initiative il y a un mois avec les Pays-Bas, le Danemark et la Suède, nous ne pensions jamais mobiliser autant de pays en si peu de temps. Ce qui importe à présent, c’est de renforcer cette assise. Nous ne pouvons pas accepter que l’on refuse à des filles et des femmes l’accès à l’information sur le planning familial, la prévention du sida et les soins à la mère et à l’enfant », pointe M. De Croo. Des ministres notamment en charge du développement, des soins de santé et de l’égalité des droits d’Afghanistan, d’Albanie, du Canada, du Cap-Vert, du Tchad, d’Éthiopie, de Finlande, de France, du Luxembourg, du Mali, de Moldavie, de Mongolie, du Népal, de Norvège, du Portugal et du Vietnam prendront la parole et exprimeront leur soutien à Bruxelles.

La ministre néerlandaise Lilianne Ploumen avait créé la plate-forme « She Decides » le 24 janvier dernier. Les contributions financières récoltées seront reversées aux organisations spécialisées dans la santé et les droits sexuels et reproductifs ainsi que le planning familial dans les pays en développement. Ces initiatives ont été prises en réaction à la signature en janvier dernier par le président des Etats-Unis d’un décret interdisant le financement d’ONG internationales qui soutiennent l’avortement.

