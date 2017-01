Bruparck inauguré à la fin des années 80 sur le plateau du Heysel n’est désormais plus déjà qu’un souvenir. Alors que Kinépolis fera partie du projet Neo, comme la Mini-Europe; et que l’Océade disparaîtra en 2018, le site qui comprend des restaurants, bars et un fastfood a fermé définitivement ses portes ce week-end. Considéré comme dépassé et peu performant, il n’y avait, pour la Ville de Bruxelles, plus aucune raison de conserver l’activité.