Dernier jour pour le BIFFF, les festival du film fantastique. On pourrait l’oublier entre les défilés de zombies, la Zombiff’parade ou les Zomb’Olympics mais le BIFFF c’est avant tout un festival de cinéma avec des lauréats. Cette année le prix du public est remis à « The Autopsy of Jane Doe », un film glaçant réalisé par André Ovredal et qui se déroule dans une morgue familiale.

Révélation en direct de ce résultat avec Aline Jacobs en Duplex et Madeleine Galetto, du jury du BIFFF 2017.