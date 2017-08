Attaque sur des militaires à Bruxelles : l’OCAM maintient le niveau de l’alerte terroriste à trois

« À 20h15 ce vendredi, un individu isolé s’est précipité sur trois militaires qui patrouillaient à Bruxelles », confirme le bourgmestre de Bruxelles-Ville, Philippe Close. L’acte est considéré comme terroriste par le parquet fédéral.

Le niveau de la menace terroriste reste toutefois inchangé en Belgique, a rapporté le porte-parole du Centre de crise. Il s’élève donc toujours à trois sur une échelle de quatre. Cela signifie qu’un « attentat est possible et vraisemblable ».

Le cabinet du Premier ministre Charles Michel a, lui, fait savoir qu’il ne communiquerait plus ce vendredi soir.

Si l’agression au couteau qui a ciblé des militaires patrouillant dans le centre de Bruxelles vendredi soir est bien passée aux mains du parquet fédéral, l’« incident de tir » par lequel un des militaires a riposté reste quant à lui au parquet de Bruxelles, a précisé dans la soirée Ine Van Wymersch, porte-parole de ce dernier. Il est question de deux coups de feu, tirés par un seul des militaires. Ils ont entraîné le décès de l’assaillant, un homme somalien né en 1987 qui allait « avoir 30 ans ».

« L’agression du Somalien vers les militaires est bien fédéralisée », comme le sont les dossiers soupçonnés d’être liés à des motivations terroristes. « Par contre, l’incident de tir ne l’est pas et reste au parquet de Bruxelles », indique sa porte-parole à l’agence Belga. C’est donc bien lui qui doit s’interroger sur l’aspect légitime ou non de ces tirs. Dans ce cadre, le parquet de Bruxelles indique déjà, vendredi soir peu après 23h00, estimer que le militaire « a tiré conformément aux règles d’engagement et dans un contexte de légitime défense ».

Belga, photo Belga