Assises : la défense réclame la suppression de la paroi de verre du box des accusés

Me Laurent Kennes, avocat de David Dupuis, accusé d’avoir commandité l’assassinat de son père, a déposé des conclusions jeudi matin devant la cour d’assises de Bruxelles, pour que la paroi de verre qui sépare le box des accusés de leurs avocats soit démontée avant le début du procès. « Je veux que ça cesse pour ce procès, et pour tous les autres procès. » Me Martins, avocat de Stephan Picron, s’est exprimé dans le même sens.

Me Kennes dénonce le fait qu’il soit obligé de passer par un téléphone pour communiquer avec son client. « Moi j’ai le droit de parler ici, dans le micro. Mais moi, le soir, je rentre à la maison. Lui, eux, ils jouent une bonne partie de leur vie! Et ils n’ont pas l’occasion de s’exprimer de la même manière, et vous allez le percevoir différemment », ajoute-t-il. « Je suis blessé, et je pèse mes mots, qu’on ait pu accepter de continuer dans ces conditions. Je veux que ça cesse pour ce procès et pour tous les autres procès. »

Me Martins, avocat de Stephan Picron, est allé dans le même sens. « Si votre cour décidait de poursuivre ce procès avec ces vitres, ce sera sans moi! » « Je vous demande de faire démonter ces parois, au nom des valeurs qui sont les nôtres, au nom de la présomption d’innocence. » Tant Me Kennes que Me Martins évoquent une violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui interdit la pratique de la torture ainsi que des traitements inhumains ou dégradants, et de l’article 6, soit le droit à un procès équitable et à la présomption d’innocence.

(Belga)