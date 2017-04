Après un an d’existence, BRUZZ lance un nouveau magazine

Après un an d’existence, la marque et la plateforme média BRUZZ publie un nouveau magazine. Fini le BRUZZ Journal et le BRUZZ Magazine, place à un city guide gratuit hebdomadaire.

Chaque semaine, actualités culturelles et informations seront rassemblées dans une seule publication. D’un côté, un magazine trilingue axé sur les sorties et de l’autre côté de l’hebdomadaire, un panorama de ce qui se passe à Bruxelles, en néerlandais.